POL-TUT: (Rottweil) Vorfahrt missachtet

Rottweil (ots)

An der Kreuzung Durschstraße/Kieneweg sind am Dienstag ein Lastwagen und ein PKW zusammen gestoßen. Der LKW-Fahrer hatte die Vorfahrt nicht beachtet.

Gegen 14.50 Uhr fuhr der LKW auf der Durschstraße in Richtung Steinhauserstraße. An der Kreuzung Kieneweg übersah der Lastwagenfahrer einen von rechts kommenden VW und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision verletzte sich die 44-jährige Volkswagenfahrerin leicht. Der Rettungsdienst wurde verständigt und brachte die Frau ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

