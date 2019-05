Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mühlweg: Rotes Auto streift parkenden Volvo - Zeugen gesucht

VS-Schwenningen (ots)

Ein noch nicht identifiziertes Auto hat am Dienstag im Mühlweg einen parkenden Volvo gestreift.

Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr stand der Volvo im Mühlweg, an der Ecke Turnerstraße. In diesem Zeitraum fuhr ein Auto in Richtung Friedensschule und streifte den Volvo im Vorbeifahren. Die gesamte Fahrerseite wurde beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 6000 Euro. Der oder die Unbekannte ist weiter gefahren. Das Verursacherfahrzeug hinterließ rote Farbantragungen, so dass zumindest von einer roten Teillackierung auszugehen ist.

Das Polizeirevier Schwenningen sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder die von einem "roten" Auto mit frischem Unfallschaden wissen (Hinweistelefon 07720 8500 0).

