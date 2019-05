Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Motorradfahrer stürzt bei Hinterlehengericht

Schramberg (ots)

Eine Fußgängerin hat am Dienstag beim Überqueren der B462 einen Auffahrunfall und den Sturzflug eines Motorradfahrers verursacht.

Kurz vor 17 Uhr überquerte die 78-Jährige bei der Spielothek "Alte Mühle" die Bundesstraße, weil gegenüber der Spielothek ihr Auto stand. Wegen einer Baustelle in Hinterlehengericht staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Schramberg. Die Seniorin ging vor einem stehenden Mercedes Vito über die Straße. Dass fast zeitgleich der Verkehr in Richtung Schiltach wieder anrollte, sah die 78-Jährige nicht. Ein aus Hinterlehengericht kommender Opelfahrer sah die Frau vor sich rechtzeitig und bremste sofort ab. Der Motorradfahrer hinter ihm hatte nicht genug Sicherheitsabstand. Er bremste zwar noch und versuchte nach links auszuweichen, fuhr dem Opel aber trotzdem ins Heck. Nach dem Aufprall stürzte der Motorradfahrer und wurde abgeworfen. Seine Yamaha prallte gegen den stehenden Mercedes Vito. Bei seinem Sturz verletzte sich der 41-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell