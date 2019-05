Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingendorf) Linienbus weicht Sattelzug aus - 3000 Euro Schaden

Villingendorf (ots)

Beim Ausweichen vor einem entgegen kommenden Sattelzug hat ein Linienbus am Dienstagmittag zwischen Villingendorf und Talhausen die Leitplanken gestreift.

Der Bus fuhr gegen 13.35 Uhr auf der L424 in Richtung Talhausen. In einer Linkskurve kam ihm ein Sattelzug entgegen, der nicht weit genug rechts fuhr. Der 39-jährige Busfahrer wich aus und streifte dabei die Leitplanke. Der Satteluzg fuhr weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich zu melden (Telefon 07423 8101 0).

