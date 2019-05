Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühlheim-Stetten) Lourdesgrotte verwüstet - Polizei sucht Zeugen

Mühlheim-Stetten (ots)

Vermutlich über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter die am Ortsrand von Stetten gelegene Lourdesgrotte verwüstet.

Am Dienstagmittag stellten Betreuer der beliebten Gedenkstätte fest, das Pflanzen zerstört sind, die Marienstatue mit Rasierschaum besprüht wurde und ein Rosenkranz verbrannt ist. Der hinter der Grotte stehende Schopf war aufgebrochen. Gestohlen wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro. Da die Lourdesgrotte an dem beliebten Fußweg von Stetten nach Nendingen steht, geht die Polizei davon aus, dass die Tat nur wenige Tage zurück liegt. Der Polizeiposten Mühlheim hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07463 9961 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell