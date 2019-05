Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg) Skoda zerkratzt

Triberg (ots)

Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand in der De-Pellegrini-Straße eine Rille in den Kotflügel eines Autos gekratzt. Der Skoda stand in der Zeit auf einem Parkplatz am Straßenrand vor Haus Nummer 32. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Rufnummer 07724 9495 0, Polizeirevier St. Georgen).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell