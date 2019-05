Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Ladendieb in Apotheke erwischt

Donaueschingen (ots)

Am Montag hat ein Ladendieb um die Mittagszeit in einer Apotheke in der Karlstraße ein Blutdruckmessgerät gestohlen.

Als der Dieb kurz nach Mittag die Apotheke betrat, nahm er ein Blutdruckmessgerät aus der Ablage und stellte es an einen anderen Platz. Danach löste er zwei Rezepte ein. Im Hinausgehen steckte der 60-Jährige seine Beute ein und verließ die Apotheke, ohne zu bezahlen. Der Diebstahl wurde per Überwachungskamera aufgezeichnet und angezeigt. Das Polizeirevier Donaueschingen hat den Täter identifiziert. Die Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell