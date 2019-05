Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Einbrecher im Gewerbegebiet Mühlbach - Bargeld gestohlen

Vöhringen (ots)

Bei drei Einbrüchen in der Nacht zum Dienstag haben die bisher unbekannten Täter Geld und Zigaretten gestohlen.

Bei einem Getränkehandel in der Dieselstraße öffneten die Einbrecher mit Gewalt eine Seitentür. Im Gebäude suchten die Eindringlinge in allen Räumen nach Barem. Sie brachen zwei Automaten auf und entnahmen das Geld. Ausserdem fanden sie Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter richteten erheblichen Sachschaden an, den die Polizei auf mehrere tausend Euro schätzt.

Das andere Ziel der Täter in der Montagnacht war eine Autowerkstatt in der Eythstraße. Nachdem die Diebe ein Fenster aufgewuchtet hatten, stiegen sie ein und wühlten in allen Schränken und Regalen. In einer Geldkassette fanden sie einen kleinen Bargeldbetrag, den sie einsteckten. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Am dritten Objekt, das ebenfalls in der Eythstraße steht, hebelten die Gauner eine Metalltür auf. Nach dem Öffnen der Tür standen sie im Lager der Firma. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen hatten die Einbrecher zuvor vier Bewegungsmelder weggerissen und die Kabel durchtrennt. Im Lager fanden sie nichts Stehlenswertes. Weil die Eindringlinge von hier aus nicht weiter kamen, verließen sie den Tatort, ohne etwas mitzunehmen. Der angerichtete Schaden ist mit geschätzten 1000 Euro nicht unerhelbich.

Der Polizeiposten Sulz hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07454 92746).

