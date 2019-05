Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Brand in ehemaliger Brauerei - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

A.-Ebingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat es in der ehemaligen Brauerei in der Bitzer Steige gebrannt. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass in dem leer stehenden Gebäude ein Sofa oder Unrat angezündet wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Albstadt bekämpften die Flammen. Das alte Gebäude wurde durch Feuer und Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen. Stellenweise besteht Einsturzgefahr. Während der Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten. Der am Brandort befindliche Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Die Kripo Balingen ermittelt weiter.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell