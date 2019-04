Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen, K5912) Von der Fahrbahn abgekommen und 8000 Euro Sachschaden verursacht

Spaichingen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist ein 43- jähriger BMW- Fahrer auf der Kreisstraße 5912, zwischen Hausen ob Verena und Spaichingen, von der Fahrbahn abgekommen. Der 43- Jährige befuhr die kurvenreiche, abschüüssige Kreisstraße in Fahrtrichtung Spaichingen. In einer Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanken. Hierbei wurde der Wagen erheblich an der Fahrerseite beschädigt. Der BMW- Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

