POL-TUT: (Spaichingen, K 5913) Alkoholisiert die Kontrolle über Auto verloren und in Böschung gelandet: Die Polizei sucht dringend nach Zeugen

Spaichingen (ots)

Nachdem am Montag gegen 12.35 Uhr ein 36- Jähriger auf der Kreisstraße 5913, zwischen Schura und Spaichingen, mit einem VW- Variant in einem Graben gelandet ist, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Der Mann war mit dem VW von Schura in Fahrtrichtung Spaichingen unterwegs. Kurz nach der Viehweide im Bereich der Rechtskurve auf dem Staufelberg verlor der 36- Jährige wohl infolge seiner Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über den Wagen.

Der VW schleuderte daraufhin mehrfach über beide Fahrstreifen hinweg bis in die Leitplanken. Im Anschluss kam der Wagen von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung. Der 36- jährige Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme gab der 36- jährige Mann gegenüber den Polizeibeamten an, dass gar nicht er, sondern ein anderer Mann den Wagen gefahren habe und dieser bereits mit einem Taxi davongefahren sei. Da die Polizeibeamten während der Unfallaufnahme deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 36- Jährigen feststellten und ein Alkoholvortest nicht durchführbar war, wurde dem Mann im Gesundheitszentrum Spaichingen Blut abgenommen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07424 9318-0 (beim Polizeirevier Spaichingen) zu melden.

