POL-TUT: (Tuttlingen) Zeugen nach einer Unfallflucht in der Schützenstraße gesucht

Tuttlingen (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Nacht zum Montag in der Schützenstraße sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein dort am Straßenrand geparkter Audi A5 wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07461 941-0 zu melden.

