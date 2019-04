Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Nissenleuchten von Gerüst entwendet- gibt es Zeugen?

Oberndorf am Neckar (ots)

Über das Wochenende sind zwei Nissenleuchten von einem Gerüst am Schuhmarktplatz entwendet worden. Die beiden Leuchten wurden an dem Gerüst zur Absicherung befestigt. Am Montag wurde eine der Lampen beschädigt am Narrenbrunnen gefunden, von der anderen fehlt weiterhin jede Spur. Das Polizeirevier Oberndorf ermittelt und nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter der Rufnummer 07423 8101-0 entgegen.

