Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Unfallflucht in der Kernerstraße: Zeugen?

Deißlingen (ots)

Bei einer Unfallflucht in der Kernerstraße ist im Zeitraum vom Sonntag, gegen 19 Uhr, bis Montag, gegen 11.30 Uhr, ein schwarzer BMW X1 beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeug- Lenker blieb vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren an der rechten, vorderen Stoßstangenseite des BMWs hängen. Daraufhin machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden an dem BMW beträgt circa 1000 Euro. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen der Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0741 477-0.

