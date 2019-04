Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Marschalkenzimmern) Autofahrer abgelenkt: Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten

Marschalkenzimmern (ots)

Auf der Hauptstraße sind am Dienstagmorgen ein VW Transporter und ein Fiat Ducato frontal zusammen gestoßen.

Gegen 7.50 Uhr fuhr der aus Weiden kommende VW Bus in Richtung Ortsmitte. Kurz nach Ortsbeginn fiel dem 27-jährigen Fahrer eine Getränkeflasche in den Fußraum. Der junge Mann wollte die Flasche aufheben und beugte sich deswegen nach unten. Dabei nahm er den Blick von der Straße und lenkte unbemerkt nach links. Auf dem anderen Fahrstreifen kam im selben Moment ein Fiat Ducato entgegen. Die beiden Transporter stießen frontal zusammen. Die zwei Fiat-Insassen und der Unfallverursacher verletzten sich. Alle Drei wurden vom verständigten Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf insgesamt 30.000 Euro beziffert wird. Weil Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr verständigt werden. Einsatzkräfte aus Dornahn und Marschalkenzimmern kümmerten sich um die Fahrbahnverunreinigung.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell