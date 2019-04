Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Rote Ampel nicht beachtet

A.-Tailfingen (ots)

An der Einmündung der Sedanstraße in die Hechinger Straße sind am Montagmittag zwei Volkswagen zusammen gestoßen.

Kurz vor 12 Uhr bog ein 83-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf an der ampelgeregelten Einmündung bei "grün" nach links in die Sedanstraße ab. Aus der Gegenrichtung kam ein VW Passat. Dessen Fahrerin (25) fuhr trotz roter Ampel weiter und erfasste den Linksabbieger im Frontbereich. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 21.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wegen ihres "gefährdenden" Verhaltens musste die junge Frau ihren Führerschewin abgeben.

