Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Mit Einkaufswagen gegen Auto gestoßen

Freudenstadt (ots)

Am vergangenen Samstag ist in der Wittlensweiler Straße auf dem Rewe-Parkplatz ein Kunde (eine Kundin) mit dem Einkaufswagen gegen einen Ford Focus geprallt. Dabei entstand an der hinteren rechten Tür ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Verursacher (die Verursacherin) meldete sich nicht. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen (Telefon 07441 536 0).

