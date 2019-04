Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Nachtragsmeldung zu Brand von Schwarzwaldhof - Ursache ermittelt

Furtwangen (ots)

Wie von uns berichtet, brannte am Freitagnachmittag in der Straße "Im Hohtal" ein alter Baunerhof nieder. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass Schweißarbeiten und damit verbundener Funkenflug den Gebäudebrand auslöste. Ein 63-jähriger Mann hatte nach polizeilichen Feststellungen in der Werkstatt im Untergeschoss des Hofes entsprechende Arbeiten durchgeführt. Gegen den Beschuldigten ermittelt die Polizei nun wegen Fahrlässsiger Brandstiftung. Bei dem Brand wurde lediglich der 63-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich schätzungsweise auf mindestens eine Million Euro belaufen.

