Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen, K5913) Bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen. 25.000 Euro Sachschaden

Spaichingen (ots)

Aufgrund des plötzlich auftretendem Graupelschauer und der daraus resultierenden Straßenglätte ist am Sonntagabend eine 46- jährige Audi- Fahrerin von der Fahrbahn der Kreisstraße 5913 abgekommen.

Die 46-Jährige war gegen 19.45 Uhr in von Spaichingen in Fahrtrichtung Schura unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Spaichingen kam der Audi Q5, auf welchem schon Sommerreifen aufgezogen waren, nach links von der Fahrbahn ab. Hier riss der Q5 zunächst einen Leitpfosten um und prallte in der Folge frontal gegen einen Holzstapel. An dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell