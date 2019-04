Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen, B 14) Auffahrunfall fordert drei Leichtverletzte und 12.000 Euro Sachschaden

Aldingen (ots)

Am Sonntag hat eine 39- jährige Twingo- Fahrerin auf der Bundesstraße 14 zu spät gesehen, dass die vor ihr fahrenden Autos verkehrsbedingt anhalten mussten. Die 39- Jährige war auf dem Weg in Fahrtrichtung Aldingen und sah nicht, dass vor ihr an der Ampel auf Höhe der Abzweigung zur Landstraße 433 mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt angehalten hatten. Sie fuhr daraufhin in das Heck des vor ihr haltenden Hondas. Der Honda wurde durch die Wucht des Aufpralls noch in einen vor ihm haltenden BMW geschoben welcher wiederum gegen einen Audi A3 prallte. Hierbei wurden die 39- jährige Twingo- Fahrerin sowie ihr 15- jähriger Beifahrer und der Honda- Fahrer leicht verletzt. Die Leichtverletzten kamen im Anschluss mit Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Tuttlingen und nach Rottweil. An den insgesamt vier beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell