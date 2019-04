Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen, B 14) Nach zwei Unfällen mit sechs Leichtverletzten muss Bundesstraße voll gesperrt werden

Spaichingen (ots)

Am Sonntagabend musste die Bundesstraße 14 zwischen Spaichingen und Aldingen im Zeitraum von 20 Uhr bis 21.40 Uhr nach zwei Verkehrsunfällen voll gesperrt werden. Kurz zuvor war eine 31- jährige Renault-Fahrerin war auf der Bundesstraße von Spaichingen kommend in Fahrtrichtung Aldingen unterwegs. Aufgrund des plötzlichem Schnee- und Hagelfalls kam der Renault ins Schleudern und rutschte quer auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Wagen in einen entgegenkommenden Audi A4. Der Renault rutschte daraufhin weiter an den rechten Fahrbahnrand wo er zum Stehen kam. Ein ebenfalls in Richtung Aldingen fahrender A6 bemerkte den Unfall zu spät und prallte ein paar Sekunden später noch gegen den auf seiner Fahrbahn stehenden A4. Durch den Zusammenprall der beiden Audis wurden die beiden Insassen des Audi A4 und die vier Insassen im Audi A6 leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser. Die Fahrerin des Renaults blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Feuerwehr Aldingen zum Abstreuen an die Unfallörtlichkeit gerufen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell