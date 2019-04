Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) Reh erschreckt Autofahrer - VW landet in den Leitplanken

Dotternhausen (ots)

In der Nacht zum Montag ist ein junger Autofahrer über ein kurz vor Dotternhausen auf die Bundesstraße laufendes Reh so erschrocken, dass er die Kontrolle über seinen VW verlor.

Der 24-Jährige war kurz nach 3 Uhr in seinem VW Polo auf dem Weg von Schömberg in Richtung Dotternhausen. Auf der langen Geraden der B27 kurz vor Ortsbeginn sah er ein Reh auf die Fahrbahn laufen. Der VW-Fahrer bekam einen gehörigen Schrecken, bremste und wich nach rechts aus. Dabei verlor der die Kontrolle über seinen Kleinwagen und prallte gegen die Leitplanke. Von der Leitplanke abgewiesen blieb der PKW auf der anderen Straßenseite stehen. Der 24-Jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst musste nicht gerufen werden. An seinem schon älteren VW Polo entstand Totalschaden.

