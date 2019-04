Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Opferstock während des Gottesdienstes aus der Evangelischen Kirche entwendet

Spaichingen (ots)

Am Sonntagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter einen Opferstock aus der evangelischen Kirche in der Wilhelmstaße entwendet. Während des Gottesdienstes entwendete der Unbekannte die verschlossene Holzkiste in einer Größe von 25 x 25 Zentimetern mitsamt Inhalt. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Rufnummer 07424 93180 entgegen.

