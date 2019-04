Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Brand in Zweifamilienhaus in der Stuttgarter Straße - Feuerwehr rückt zum Löschen aus

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr Tuttlingen gegen 19 Uhr zu einem brennenden Wohnhaus in die Stuttgarter Straße ausgerückt. In einem Kellerraum eines Zweifamilienhauses sind aus bislang nicht bekannten Gründen mehrere Autoreifen in Brand geraten. Die Bewohner des Zweifamilienhauses stellten den stark verqualmten Hausflur fest und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes kümmerten sich nach der Evakuierung des Hauses um dessen Bewohner. Verletzt wurde niemand. Die Wehrleute löschten das Feuer und lüfteten die Räume. Die Höhe des Sachschadens sowie die Ursache des Brandes sind derzeit noch unklar.

