Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Zollerstraße: Außenspiegel hängt nur noch an Kabel - Zeugen gesucht

Hechingen (ots)

Am Samstag, zwischen 20 Uhr und Mitternacht, ist ein bisher unbekanntes Auto in der Zollerstraße am Außenspiegel eines Audi A6 entlang geschrammt. Danach hing der Spiegel nur noch am Kabel. Der schwarze Audi parkte in der Zeit am rechten Straßenrand zwischen den Einmündungen Ludwig-Egler-Straße und Am Fürstengarten in Fahrtrichtung Stadtmitte. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Unfallflucht. Es werden Zeugen gesucht, die sich jederzeit unter der Rufnummer 07471 9880 0 melden können.

