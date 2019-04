Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schiltach) Radfahrerin prallt auf Gefällstecke gegen Pkw und verletzt sich

Schiltach (ots)

Am Sonntag ist eine 36- jährige Radfahrerin im Birkenweg gegen einen geparkten Alfa Romeo geprallt und hat sich hierbei verletzt. Die Radfahrerin fuhr gegen 17.30 Uhr das starke Gefällstück des Birkenwegs hinab. In einer scharfen Linkskurve kam die 36- Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen einen geparkten Alfa. Daraufhin flog sie über den Wagen und prallte noch heftig gegen einen geparkten Fiat. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, verletzte sich am Kopf und kam im Anschluss mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Wolfach. An dem Alfa entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Sachschaden an dem Fiat beträgt geschätzte 5000 Euro.

