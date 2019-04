Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Reifen zerstochen

VS-Villingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Karlsruher Straße an einem Sprinter die beiden rechten Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell