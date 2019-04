Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Wohnwagen aufgebrochen und darin gefeiert

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag "Am Krebsgraben" an einen Wohnwagen ein Seitenfenster aufgebrochen und anschließend darin kräftig gefeiert. Der Wohnwagenbesitzer fand am Sonntagmittag nur noch die Überreste des nächtlichen Trinkgelages. Am Wohnwagen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

