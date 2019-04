Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Traktor- und Pkw- Reifen im Wald entsorgt: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Sulz am Neckar (ots)

Reifen in verschiedenen Größen haben Unbekannte im Zeitraum vom Montag, den 15. April bis Dienstag, den 23. April im Gewann Auchert entsorgt.

Die Müllsünder luden mindestens 25 Reifen in einem Waldstück etwa 500 Meter südöstlich vom Weiherhof entfernt ab. Da sich in dem Reifenhaufen vor allem viele große Traktorreifen befanden, kann davon ausgegangen werden, dass die Pneus mit einem Lastwagen oder einem Anhänger in den Wald transportiert und dann abgeladen wurden. Die Polizei Oberndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend Zeugen sich unter der Rufnummer 07423 8101-0 zu melden.

