Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Böttingen) Tresor aus Firmengebäude geklaut

Böttingen (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag das Fenster einer Firma in der Straße "Am Bannenberg" aufgebrochen und die Büroräume durchsucht. Aus einem Schrank nahmen die Diebe einen Tresor samt Inhalt mit. Wie hoch der Diebstahlschaden ist kann derzeit nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Spaichingen sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese sollen sich unter Tel. 07424 93180 melden.

