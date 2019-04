Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbruch in die Zulassungsstelle

Balingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Einbrecher die Haupttüre zur Zulassungsbehörde in der Richard-Strauß-Straße mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Im Gebäude durchwühlten die Täter mehrere Schubladen. Auch die Räume der im Gebäude befindlichen Schilderhersteller durchsuchten sie. Hier entnahmen sie das Bargeld, an das sie gelangen konnten. Wie hoch der entstandene Schaden ist kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Der Einbruch wurde am Sonntagmorgen durch den Hausmeister bemerkt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen eingeleitet. Insbesondere wer in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr rund um das Gebäude verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter Tel. 07433 2640 zu melden.

