Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Schmelzofenbrand fordert Feuerwehreinsatz

Bisingen (ots)

Am Sonntagmorgen um 07.40 Uhr ist es im Werk einer Firma in der Heidelbergstraße zum Brand eines Schmelzofens gekommen. Was zu dem Brand geführt hat und ob ein Schaden entstanden ist kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Feuerwehr gelang es den Brand mittels Löschsand schnell zu bekämpfen.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell