Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Alkoholisierter Fahrer überfährt Kreisverkehr

Haigerloch (ots)

Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr in der Oberstadtstraße einen Kreisverkehr und einen Bordstein überfahren. Sein Wagen riss sich dabei die Ölwanne auf und landete letztendlich in einem Acker. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der 42-jährige Fahrer betrunken war. Während die Beamten den Fahrer zur Blutentnahme begleiteten, kümmerte sich die gerufene Feuerwehr um das ausgelaufene Öl, das teilweise das Erdreich verschmutzt hatte. Der Schaden, der durch den Unfall insgesamt entstanden ist, wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

