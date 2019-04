Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Frittlingen) Einbruchsversuch in Sportheim

Frittlingen (ots)

Ein Einbrecher hat in der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagmittag versucht in das Sportheim in der Rußgasse zu gelangen. Seine Versuche, die Terrassentüre auszuhebeln, scheiterten. Dem Sportverein ist durch das Hebeln ein Schaden von etwa 100 Euro an der Türe entstanden. Das Polizeirevier ermittelt nun gegen den noch unbekannten Täter und bittet unter 07424 93180 um Hinweise.

