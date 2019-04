Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Autoscheiben auf Parkplatz eingeschlagen

Balingen (ots)

An zwei Autos wurden in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz des Möbel Rogg in der Widerholdstraße mehrere Scheiben eingeschlagen. Weiter durchsuchte der Täter beide Wagen und entwendete neben zweier Kennzeichen auch die Geldbörse eines 42 Jährigen. Der Schaden wird insgesamt auf 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell