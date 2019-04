Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Auf frischer Tat ertappt - Einbrecher durch Polizei gestellt

Schramberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags bekamen die Polizeibeamten des Reviers in Schramberg einen Einbrecher zu fassen, der gerade dabei war in ein Bekleidungsgeschäft in der Schiltachstraße einzusteigen. Einer Anwohnerin war gegen 03.00 Uhr aufgefallen, dass der Täter versuchte eine Scheibe einzuschlagen. Sie reagierte sofort und verständigte die Polizei. Die heraneilenden Beamten fanden den 42-jährigen Einbrecher hinter einem geparkten Auto, das er als Versteck benutzt hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht.

