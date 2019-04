Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Zwei Verletzte nach bei Unfall Höhe Industriegebiet Heiligenfeld

Horb am Neckar (ots)

Beim Abbiegen hat am Freitagmorgen gegen 05.55 Uhr ein Fahrer auf der Landstraße zwischen Horb und Talheim ein Auto im Gegenverkehr übersehen. Der 35-jährige Fahrer wollte nach links in das Industriegebiet abbiegen. Dabei stieß er mit einem aus Richtung Talheim kommenden VW zusammen. Sowohl der 35-Jährige, wie auch die 36-jährige Fahrerin des VWs erlitten leichte Nackenverletzungen und wurden vorsorglich medizinisch untersucht. Am VW und dem Chevrolet entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. Die Autos wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

