POL-TUT: (Balingen-Engstlatt) Gleich mehrfach mit der Leitplanke kollidiert- Unfall auf der Bundesstraße

Balingen-Engstlatt (ots)

Zwei Autos sind am Freitagabend gegen 21.07 Uhr auf der Bundesstraße 27 auf Höhe Engstlatt gleich mehrfach mit der Leitplanke zusammengestoßen. Die beiden Fahrer waren mit ihren Autos des Herstellers Audi und Seat in Richtung Balingen unterwegs. Wie genau es zu dem Unfall kam ist bislang nicht abschließend geklärt, allerdings steht jetzt schon fest, dass sowohl der 18-jährige Seatfahrer, wie auch der 26-jährige Audifahrer mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Die beiden Unfallfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. An den beiden Autos und der Leitplanke entstand allerdings hoher Schaden. Dieser kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Abschleppunternehmen bargen die beiden Unfallwägen. Aufgrund des großflächigen Trümmerfeldes und auslaufender Flüssigkeiten war die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine im Einsatz. Der Verkehr musste währenddessen umgeleitet werden.

