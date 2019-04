Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Heselwangen) Einbruch in der Egenbolstraße

Balingen-Heselwangen (ots)

Am Freitagabend ist in Einbrecher in ein Wohnhaus in der Egenbolstraße eingestiegen und hat Bargeld geklaut. Nach derzeitigen Erkenntnissen warf der Dieb in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.55 Uhr mit einem Stein die Terrassentüre des Hauses ein. Einmal im Haus, durchsuchte er sämtliche Räume nach Bargeld. Er erbeutete einige hundert Euro. Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Wohnungseinbruch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Gebiet gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07433 2640 zu melden.

