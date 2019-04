Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Kind in der Gartenstraße angefahren

Tuttlingen (ots)

Am Freitagmittag gegen 16.50 Uhr ist ein Kind in der Gartenstraße gegen ein Auto gelaufen. Der 69-jährige Fahrer war in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als ihm das Mädchen in die rechte Autoseite lief. Das 4-jährige Kind verletzte sich dabei leicht am Schienbein. Zur medizinischen Untersuchung kam das Mädchen in ein Krankenhaus.

