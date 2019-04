Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Geländewagen angefahren und geflüchtet

Trossingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag zwischen 11.00 Uhr und 14.30 Uhr einen geparkten Wagen in der Schmutterstraße angefahren. An dem beschädigten Ford Ranger ist ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstanden. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Verursacher einen roten Wagen gefahren hat. Der Polizeiposten Trossingen erbittet unter Tel 07425 33860 Hinweise.

