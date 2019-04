Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auto in der Saarlandstraße zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

VS-Villingen (ots)

Am Freitagabend in der Zeit zwischen 16.55 Uhr und 20.10 Uhr hat ein Unbekannter in der Saarlandstraße einen geparkten Mercedes an mehreren Stellen zerkratzt. Der Besitzer hatte sein Auto des Typs CLS kurz vor der Kreuzung mit der Zeppelinstraße abgestellt. Der durch den Täter verursachte Schaden dürfte sich auf mehr als 1.500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Villingen erbittet unter Tel 07721 6010 Zeugenhinweise.

