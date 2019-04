Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Tagsüber in Wohnhaus eingebrochen

Hüfingen (ots)

Im Verlauf des Freitagmittags stieg ein Einbrecher in ein Haus in der R.-Gleichauf-Straße ein und entwendete Bargeld. Er warf mit einem Stein in der Zeit zwischen 13.55 Uhr und 18.50 Uhr die Terrassentüre ein und verschaffte sich so Zutritt. Auf seinem Beutezug durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen im Haus. Er fand letztendlich mehrere hundert Euro Bargeld. Der verursachte Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell