POL-TUT: (VS-Villingen) Auseinandersetzung vor Gaststätte endet im Polizeigewahrsam

VS-Villingen (ots)

Gleich zwei Beteiligte musste die Polizei in Villingen nach einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Färberstraße am frühen Samstagmorgen in Gewahrsam nehmen. Nach der um 00.30 Uhr gemeldeten Schlägerei, an der nach ersten Erkenntnissen mehrere Personen beteiligt waren, beleidigte ein 35-jähriger Beteiligter die hinzugerufenen Polizeibeamten und störte die Handlungen der Beamten massiv. Als der Streithahn letzten Endes in Gewahrsam genommen werden musste, schlug und trat der Mann um sich und verletzte dabei eine Polizeibeamtin leicht. Eine weitere Streitbeteiligte schlug ebenfalls gegen einen Polizeibeamten und warf mit Beleidigungen um sich. Aufgrund dieses Verhaltens musste auch die 30-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Auf Beide kommt nun, neben den Strafverfahren wegen der Schlägerei, auch eine Anzeige wegen Widerstands und Beleidigung gegen die Polizeibeamten und eine Kostenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu.

