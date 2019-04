Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Schlägerei vor Gaststätte in der Neckarstraße

VS-Schwenningen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es vor der Gaststätte Linde in der Neckarstraße zu einem Schlagabtausch zwischen mehreren Personen. Eine Person zog sich dabei einen Rippenbruch zu und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Wie viele Personen in welchem Umfang an der Auseinandersetzung beteiligt waren ermittelt nun das Polizeirevier Schwenningen.

