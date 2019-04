Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Furtwangen im Schwarzwald - 170 Jahre alter Schwarzwaldhof wird Raub der Flammen

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Am Freitag gegen 17.30 Uhr brach in einer im Erdgeschoss befindlichen Werkstatt eines unbewohnten 170 Jahre alten Schwarzwaldhofes ein Feuer aus, welches innerhalb kürzester Zeit das ganze Gebäude in Vollbrand setzte. Der 63 Jahre alte Hausmitbesitzer, welcher sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs als Einziger im Gebäude befand, konnte dieses mit leichten Brandverletzungen am Kopf selbstständig verlassen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Furtwangen mit Stadtteilen sowie aus Vöhrenbach, welche mit insgesamt 100 Einsatzkräften ausgerückt waren, war ein Niederbrennen des Gebäudes bis auf die Grundmauern nicht mehr zu verhindern. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 1.000.000 Euro. Aufgrund akuter Einsturzgefahr noch stehender Gebäudeteile können zwei umliegende Wohngebäude derzeit nicht betreten werden. Beamte des Polizeireviers St. Georgen und des Kriminaldauerdienstes haben noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben dem stellvertretenden Kreisbrandmeister des Schwarzwald-Baar-Kreises machte sich auch der Bürgermeister der Stadt Furtwangen vor Ort ein Bild des Geschehens (AM).

