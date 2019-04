Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Nachtragsmeldung zu tödlichem Unfall - Zeugen gesucht

Vöhrenbach (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 5734, zwischen Vöhrenbach und Herzogenweiler zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Audi-Fahrer getötet wurde. Die Polizei sucht zum Unfallgeschehen, der 71-Jährige war links von der Fahrbahn abgekommen, dringend nach Zeugen. Hinweise bitte an die Verkehrspolizeidirektion Zimmern o.R., Tel. 0741/34879-0.

