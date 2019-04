Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Fiat landet mit Überschlag in der Wiese

A.-Ebingen (ots)

Am Freitagmorgen ist auf der B463 zwischen Ebingen und Straßberg ein Fiat Doblo von der Fahrbahn abgekommen.

Kurz vor 9 Uhr fuhr der Fiat in einer Kolonne Richtung Straßberg. Auf einem fast geraden Streckenabschnitt kam der 62-jährige Fahrer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Bundesstraße ab. In der Folge fuhr er die angrenzende Böschung hinunter. In einer Dole kippte der Fiat um. Er überschlug sich mehrere Male und landete am Ende auf einer Wiese. Der 62-Jährige verletzte sich leicht. An dem PKW entstand Totalschaden.

