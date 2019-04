Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Beim Linksabbiegen Gegenverkehr übersehen

Horb a.N. (ots)

Beim Linksabbiegen ins Industriegebiet Heiligenfeld hat am Freitagmorgen ein Autofahrer einen entgegen kommenden VW Golf übersehen.

Der 35-Jährige bog mit seinem Chevrolet gegen 5.50 Uhr von der L355 nach links in die Liststraße ab. Aus Richtung Talheim kam ein VW Golf, den er nicht sah. Bei der nicht mehr vermeidbaren Kollision verletzten sich der Unfallverursacher und die 36-jährige Golffahrerin leicht. Sie kamen zur ambulanten Behandlungen ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 13.000 Euro. Beide Autos mussten an den Abschlepphaken.

