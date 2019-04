Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Trampoline und Grill gestohlen

Horb a.N. (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch aus einer umzäunten Verkaufsfläche des Real-Marktes in der Hahnerstraße drei Trampoline und einen Grill gestohlen. Die Diebe hebelten den Zaun so weit auf, dass sie ihre Beute später unten durchschieben konnten. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer in der Dienstagnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Real-Marktes gesehen hat wird gebeten, sich bei der Polizei Horb zu melden (Telefon 07451 96 0).

